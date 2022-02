Titula Brasil já tem mais de 600 núcleos abertos em todo país

O Programa Titula Brasil já tem mais de 600 núcleos municipais de regularização fundiária em funcionamento em todo o país. Para o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, a ferramenta figura como uma oportunidade para que os municípios atuem junto ao instituto na titulação de assentamentos e áreas públicas rurais da União.

Em entrevista ao programa Brasil em Pauta, Melo Filho disse que se trata de uma parceria essencial para o Incra, “uma maneira de capilarizar esse atendimento”.



“Os assentamentos brasileiros somam uma área que é maior que a Alemanha e a Espanha juntas, só que espalhados em todo o território. Termos a presença do Incra no dia a dia nesses lugares é praticamente impossível. Mas a prefeitura está lá. É a ponta e faz um primeiro atendimento diário”, explicou.

Segundo o presidente do Incra, o Programa Titula Brasil prevê a capacitação de equipes das prefeituras para que tenham acesso aos sistemas de regularização fundiária, de forma que a instrução inicial seja feita no próprio município – incluindo o recolhimento de documentação.

O objetivo é simplificar o processo para um público que, muitas vezes, se depara com dificuldade de deslocamento até encontrar uma unidade avançada ou uma superintendência regional, acrescentou Melo Filho.

Os municípios podem aderir, de forma voluntária, ao Titula Brasil por meio de formulário disponível no site do Incra (http://titulabrasil.incra.gov.br/adesoes/enviar). Após a solicitação, a superintendência regional verifica se o município tem áreas federais e entra em contato com a prefeitura para definir o plano de trabalho e formalizar o acordo de cooperação técnica.

O programa Brasil em Pauta vai ao ar neste domingo (13), às 19h30, na TV Brasil.