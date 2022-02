TV Brasil RNCP se consolida como 5ª emissora mais assistida do país

A TV Brasil, que no final de dezembro (20) estreou a Programação de Verão, manteve bons índices de audiência no mês de janeiro, o que garantiu ao canal a manutenção da 5ª posição* frente às mais de 95 emissoras relacionadas no Painel Nacional de Televisão (PNT).

A colocação confirma o interesse contínuo na programação atual. Mais de 18,3 milhões de telespectadores únicos acompanharam a programação da TV Brasil em janeiro, em um universo que considera a atuação apenas em 15 praças (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Distrito Federal, Goiânia, Campinas, Belém, Vitória, Manaus e Florianópolis).

Programação

Um dos destaques de audiência é a novela A Escrava Isaura, que vai ao ar às 20h. O folhetim vai ao ar de segunda a sábado. A trama acompanha os desafios vividos pela escrava Isaura, interpretada por Bianca Rinaldi, com os desmandos de Leôncio, papel de Leopoldo Pacheco.

Na faixa nobre da programação da emissora, a série documental Brasil Visto de Cima é exibida às 21h de terça a sexta. O programa visita os lugares mais famosos, considerados cartões postais, mas também revela as maravilhas de pontos espetaculares e ainda desconhecidos pela maioria dos brasileiros, de norte a sul do país. A produção ainda é exibida de segunda a sexta, à tarde, às 16h. Aos domingos, vai ao ar às 18h.

A sessão Cine Retrô, com clássicos da sétima arte nacional, também ganha novos horários, às segundas, às 22h30, e aos sábados, mais cedo, às 18h. A faixa com sucessos da filmografia de Os Trapalhões e clássicos de personalidades como Amácio Mazzaropi, Grande Otelo, Ankito e Dercy Gonçalves também é exibida às terças e quintas, às 22h30, e aos domingos, às 16h.

Produção querida pela garotada, o seriado infantil Detetives do Prédio Azul tem duas janelas de exibição. As crianças podem curtir as aventuras do trio de investigadores mirins, de segunda a sexta, às 11h, e às 13h30. Pela manhã, é exibida a segunda temporada, enquanto à tarde, o mote é a décima temporada da série com histórias instigantes para o público infantojuvenil.

*Fonte: Kantar IBOPE Media | PNT | De 01/01 a 31/01/2022 | Todos os dias das 06:00 às 05:59hs.