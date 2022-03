Jogadores brasileiros deslocados para a Romênia retornam ao Brasil

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou que o grupo restante de jogadores de futebol e seus familiares que deixou a Ucrânia por causa da ação militar da Rússia retorna ao Brasil nesta terça-feira (1º). Segundo o Itamaraty, o grupo, que estava em Bucareste, capital da Romênia, volta em voo comercial.

Jogadores brasileiros dos clubes ucranianos Shakhtar Donestky e Dínamo já desembarcaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, pela manhã, após saírem de Kiev, capital da Ucrânia, no sábado (26), em direção à Romênia. Lá, eles foram recebidos por representantes da Embaixada do Brasil.

“A Embaixada do Brasil na Romênia prestou apoio a 40 brasileiros, jogadores de futebol e familiares, que deixaram a Ucrânia por meio da fronteira com a Romênia. São jogadores de diversos times de futebol ucranianos”, informou o Itamaraty por meio de rede social.

O Itamaraty informou ainda que o transporte para Bucareste foi custeado pela União das Federações Europeias de Futebol (Uefa). De acordo com a pasta, um dos brasileiros que acompanhava o grupo pretende retornar à Ucrânia, “caso o conflito se encerre proximamente” e decidiu permanecer na Romênia pelos próximos dias.

“Um dos brasileiros que acompanhava o grupo, e que pretende retornar à Ucrânia, caso o conflito se encerre proximamente, decidiu permanecer na Romênia pelos próximos dias, tendo recebido apoio da embaixada em Bucareste para transporte e hospedagem”, disse o ministério.

A ofensiva russa na Ucrânia já atingiu a capital do país. Por conta disso, a Embaixada do Brasil lançou um comunicado aos brasileiros que ainda estão lá, recomendando que deixem Kiev “com urgência”, em direção às fronteiras com a Polônia, Romênia ou a fronteira norte da Moldávia.

A embaixada tem publicado no grupo do Telegram informações sobre horários de trens saindo de Kiev. Quem pretende deixar a capital tem que se dirigir à estação central da capital antes do início do toque de recolher às 20h.

Para os brasileiros que se encontram nas cidades de Kharkiv e Kherson, a recomendação é permanecer onde estão, buscar abrigo seguro e manter as autoridades brasileiras informadas.

A embaixada disse ainda para os que pretendem sair do país usando automóveis, que as rodovias que levam em direção à Polônia estão "relativamente seguras”.

“Aos brasileiros que se encontram em outras localidades do país, recomenda-se avaliar as condições pessoais de segurança e, caso seja possível, procurar embarcar em trem para a fronteira mais próxima, informando a embaixada de seu deslocamento”, recomenda a Embaixada do Brasil em Kiev.

Matéria atualizada às 19h57 para ajuste de informação.