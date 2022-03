Ministro da Infraestrutura antecipa obras em Guarulhos

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje (29) a antecipação das obras das vias marginais, no trevo de Bonsucesso, em Guarulhos (SP), para 2022, com conclusão prevista para 2023. O alargamento das pistas estava previsto para iniciar apenas no ano que vem. A concessionária CCR será a responsável pelas obras.

O ministro ainda confirmou que vai deixar amanhã (30) o Ministério da Infraestrutura para se candidatar ao governo do estado de São Paulo. De acordo com Freitas, em seu lugar vai assumir o secretário-executivo do ministério, Marcelo Sampaio.