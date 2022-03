PF cumpre seis mandados de prisão em ação contra o tráfico de armas

A Polícia Federal informou que até o fim da manhã de hoje (15) cumpriu seis dos sete mandados de prisão preventiva da Operação Florida Heat, que investiga um esquema de tráfico internacional de armas.

Um dos mandados cumpridos hoje tinha como alvo o ex-policial militar Ronnie Lessa, que já estava preso em Campo Grande acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Outros dois mandados de prisão foram cumpridos na cidade do Rio de Janeiro. Três acusados que estão nos Estados Unidos foram comunicados dos mandados de prisão. Eles não foram presos, mas aguardarão extradição para o Brasil ou a transferência do processo criminal para os Estados Unidos.

De acordo com investigação da PF, os alvos da Operação Florida Heat são acusados de integrar uma organização que comprava armas nos Estados Unidos, trazia ilegalmente para o Brasil e revendia esses produtos para criminosos aqui do país.

Ainda segundo a PF, o armamento era trazido em contêineres, por meio de navios, ou por encomenda postal aérea, misturado a outros produtos como telefones, equipamentos eletrônicos, suplementos alimentares, roupas e calçados.

O dinheiro usado na compra era enviado através de doleiros. Um brasileiro, dono de churrascarias na cidade norte-americana de Boston, é suspeito de repassar o dinheiro para outras pessoas nos Estados Unidos.

Já o dinheiro obtido com a revenda das armas aqui no Brasil era investido em imóveis residenciais, criptomoedas, ações, veículos e embarcações. A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Ronnie Lessa e aguarda um posicionamento.