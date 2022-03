PF faz ação contra fraudes em hospital universitário do Rio

A Polícia Federal (PF) faz (22) mais uma fase da operação para investigar fraude na contratação de empresa para serviços de manutenção predial no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), vinculado à Universidade Federal do Estado do Rio (UniRio) e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Os agentes cumprem cinco mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio e Mesquita, expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio.

A ação de é um desdobramento da Operação Desmascarados, desencadeada em fevereiro de 2021. Segundo a PF, há indícios de direcionamento do resultado da licitação e superfaturamento do contrato, estimado em cerca de R$ 2 milhões.

Ainda de acordo com a PF, a empresa vencedora da concorrência foi constituída apenas um mês antes do processo licitatório e teria seu quadro societário formado por “laranjas”.

As investigações têm como base documentos apreendidos na primeira fase da operação e relatórios de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) e da própria Ebserh, estatal que administra o HUGG e outros hospitais universitários federais.