Hoje é Dia: Dona Ivone Lara e da Vinci são destaques da semana santa

Nesta semana, a sexta-feira (dia 15) será, para muitas pessoas, um dia de "respiro". A Sexta-feira Santa, celebrada por bilhões de cristãos no mundo é, no Brasil, feriado nacional. Só que a semana que começa nesta domingo (10) não se limita à data religiosa.

O Hoje é Dia lembra outras datas marcantes, como o aniversário de 105 anos do nascimento de José Datrino, mais conhecido como o “Profeta Gentileza”. Quando o nascimento dele completou 100 anos, a Agência Brasil e a TV Brasil fizeram matérias especiais, que podem ser relembradas aqui e no vídeo abaixo:

No dia 13, a música brasileira celebra os 100 anos de nascimento de Dona Ivone Lara, uma das matriarcas do samba no Brasil. Falecida em 2020, ela foi homenageada na TV Brasil à época com a exibição de uma entrevista gravada em 1985, que pode ser vista abaixo:

Já no dia 14, o nascimento do escritor maranhense Aluísio Azevedo, autor de clássicos da literatura nacional como “O Cortiço”, completa 165 anos. Ele já foi homenageado e teve a trajetória contada na TV Brasil em matérias como esta do Repórter Maranhão.

570 anos de Leonardo da Vinci

Outra figura célebre relembrada nesta semana é a de Leonardo da Vinci. Considerado um dos maiores nomes da arte na história, ele teve toda a trajetória contada no programa Na Trilha da História, das Rádios EBC em 2020. Ele nasceu em 15 de abril de 1542. Detalhe: a data de nascimento de Da Vinci suscitou uma data comemorativa. Também em 15 de abril é o Dia do Desenhista.

Dia do Hino, do café e da voz

Falando em celebrações, a semana também conta com o Dia do Hino Nacional Brasileiro (dia 13), Dia Mundial do Café (dia 14) e Dia Mundial da Voz (16/04). No ano passado, a Agência Brasil fez uma matéria especial sobre a data com dubladores que encantam o imaginário das pessoas por trás de personagens famoso como Olívia Palito (Popeye), Wolverine (X-Men) e Tigrão (Ursinho Pooh). A entrevista foi uma das últimas do dublador Isaac Bardavid, morto em 2022.

Datas históricas também são lembradas na semana. No dia 11, o rompimento de relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha na 1º Guerra Mundial completa 105 anos. Já no dia 12, o início da Guerrilha do Araguaia completa 50 anos. Em 2016, o História Hoje, da Radioagência Nacional, contou a história do início dos conflitos.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: