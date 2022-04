Rodovia Rio-Santos tem trechos interditados após chuvas

Devido às chuvas que atingem o estado do Rio de Janeiro desde ontem (14), a BR-101 (Rodovia Rio-Santos) tem trechos interditados no sul fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 592, houve o fechamento da via por risco à segurança dos usuários. A passagem está sendo feita por dentro da cidade de Paraty, pelo bairro de Patrimônio.

De acordo com a PRF, o trânsito está fluindo com interdições parciais na BR-101 entre Mangaratiba e Angra dos Reis. Na RJ-155, há interdição parcial da pista, com uma faixa liberada em razão de chuva forte. Na RJ-149, na Serra do Piloto, a passagem somente de carros de passeio é precária devido a rachaduras na pista.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a passagem de uma frente fria manterá o tempo instável na capital fluminense nesta sexta-feira (15). O céu varia entre nublado e encoberto e há previsão de chuva fraca de forma isolada a qualquer momento. Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas apresentarão declínio acentuado em relação ao dia anterior, com mínima de 17 graus Celsius (°C) e máxima de 24°C.

Temporais

No início do mês, as chuvas provocaram um deslizamento de terra, em Paraty, que levou à morte de sete pessoas de uma família. Os temporais também provocaram deslizamentos que mataram dez pessoas em Monsuaba, no município de Angra dos Reis.