No Paraná, presidente visita trecho da Estrada Boiadeira em Umuarama

O presidente Jair Bolsonaro visitou hoje (3) um trecho da BR-487, a Estrada Boiadeira em Umuarama que passa por processo de obras para restauração, implantação e pavimentação: um investimento de R$ 232,8 milhões.

Considerada importante para o agronegócio, principalmente para o escoamento de safra, a revitalização da Estrada Boiadeira é uma demanda antiga da região. Ao todo, as obras contemplam 46,91 quilômetros de implantação de asfalto, com início na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul, no distrito de Porto Camargo, em Icaraíma, até Umuarama, na região noroeste.

O pacote contempla ainda dois contornos, em Santa Eliza e Icaraíma, e obras de arte especiais, com investimento total de R$ 232,8 milhões, originários de um convênio com a Itaipu Binacional.

A expectativa é de que a revitalização da Estrada Boiadeira seja concluída nos próximos cinco anos, com mais de 150 quilômetros no estado.

Agenda

Na tarde de hoje, Bolsonaro continua no Paraná onde visitará as obras da Ponte de Integração Brasil-Paraguai, em Foz do Iguaçu.