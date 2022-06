TV Brasil estreia Sabor & Afeto neste domingo

Paladar e memória se combinam no programa Sabor & Afeto, atração que estreia na TV Brasil neste domingo (12), às 10h30. A série resgata o gostinho dos pratos típicos da cozinha mineira que remetem à sensação de estar à mesa para provar uma gostosa refeição.

Durante a temporada, o público confere iguarias da gastronomia do estado em cenários que remetem às origens das receitas com o tempero local. Também acompanha o preparo e aprende a fazer quitutes para saborear em família.

Apresentada pela chef Esperança, a produção traz para a telinha quem entende do assunto e visita várias cidades onde é recebida por cozinheiros. Os convidados ensinam o segredo para associar ingredientes e conferir um gosto apetitoso a delícias doces e salgadas.

A proposta é oferecer uma experiência que envolva as emoções do telespectador ao estimular os sentidos com uma viagem por Minas Gerais. O primeiro destino é o município de Caldas, no sul do estado, na edição em que o seriado destaca o preparo e a fabricação do biscoito de polvilho.

Com 14 episódios de 26 minutos, a série é realizada pela Rede Minas, emissora parceira da TV Brasil e que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Aprender fazendo

O seriado Sabor & Afeto investiga a cultura regional e aborda temas que se misturam ao preparo das comidas típicas de diversas localidades de Minas Gerais. Em um formato que gera empatia com o telespectador, a produção traz um bate-papo sobre a arte de cozinhar.

No decorrer do programa, organizado em três blocos, o público nota essa oportunidade para o aprendizado por meio das memórias afetivas. A prática empírica interage com o saber analítico. Já na abertura, é possível descobrir curiosidades, tradições e atrações turísticas da cidade visitada.

A segunda parte engloba comida e cultura com a participação de moradores e especialistas que contam histórias e revelam o conhecimento na cozinha. No terceiro e último bloco, a chef Esperança mostra como fazer um dos pratos mais difundidos do município em destaque naquele episódio.

Combinação de saberes

As receitas passadas de geração em geração pelo povo mineiro estão nas edições semanais de Sabor & Afeto. A produção que ganha as telas do país na programação dominical da TV Brasil é um mergulho em universo de sensações.

A série encanta com a experiência de perceber os sabores dos alimentos: sentir a textura dos itens, se deliciar com o aroma dos ingredientes, curtir o som da mistura no fogo, servir um bonito prato e degustá-lo com prazer.

Para acompanhar o modo de preparo, basta ficar ligado em cada edição que explica passo a passo a forma de cozinhar diversas receitas seja para abrir o apetite no café da manhã, forrar o estômago no almoço, distrair durante uma conversa no lanche da tarde ou completar o dia no jantar e na ceia.

Cozinheiros que estão atrás do fogão recordam como mantêm as tradições. Os moradores de Minas Gerais mostram como deixar a mesa farta de comida e transformar uma refeição simples em um verdadeiro banquete.

O palco dessas apresentações são cozinhas, quintais e outros lugares fascinantes que tornam as cidades do estado um lindo cartão-postal para os turistas. Cada episódio da obra audiovisual também conta com a participação de profissionais como chefs, nutricionistas e historiadores que contextualizam as receitas.

Pratos tradicionais

A cada semana, o programa Sabor & Afeto percorre uma região mineira para revelar as técnicas da culinária local. O seriado passa por municípios de diversas partes do estado como Alfenas, Montes Claros, Poços de Caldas e Patos de Minas, entre outras cidades.

A ideia é traçar um panorama sobre a diversidade da gastronomia mineira com o toque regional para iguarias variadas que vão muito além do conhecido pão de queijo que é referência de norte a sul do país.

Sem desmerecer esse patrimônio de Minas Gerais, a série dá dicas de muitas delícias da cozinha do estado. O público fica sabendo o modo de fazer frango com quiabo, feijão tropeiro, arroz carreteiro, churrasco de carne de sol e pastel de fubá. Pamonha, doce de leite, bolos e biscoitos também têm espaço bem como guloseimas que são um verdadeiro manjar para turistas e moradores.

A atração incentiva o telespectador a tomar gosto pela atividade na cozinha e a colocar a mão na massa para experimentar e aprender a fazer as mais inusitadas receitas da comida típica do estado. Com um sabor sem igual, a cultura mineira tem uma rica e diversa produção gastronômica.

Episódio de estreia

Terra de famosos doces, queijos e vinhos, Caldas é conhecida também pela produção do biscoito de polvilho. A cidade que fica no sul de Minas Gerais é o primeiro paradeiro da série Sabor & Afeto.

Receita herdada pelos indígenas, o quitute caiu no gosto dos moradores e está arraigado na cultura popular. O biscoito de polvilho ganhou até festividade que se tornou patrimônio no município. A iniciativa inspirada na culinária local mobiliza Caldas há mais de três décadas.

A produção acompanha uma das moradoras da região que ficou famosa ao preparar a guloseima. A aposentada Nair Barbosa ensina a produzir o biscoito, comenta como fazer para ele ficar crocante e recorda lembranças ao redor do forno.

O programa ainda tem a participação dos chefs Eduardo Avelar e Márcia Nunes. Em seus ambientes, os especialistas também destacam histórias que marcaram suas trajetórias. Eles citam recordações e contam curiosidades sobre petiscos mineiros. Apresentadora da série, a chef Esperança explica de maneira bem fácil e simples a receita para preparar os biscoitos de polvilho.

Nova atração das manhãs de domingo na programação da TV Brasil, o seriado Sabor & Afeto entra no ar às 10h30, logo depois de Estações, série documental que resgata a memória das ferrovias mineiras. Ambos os conteúdos são produzidos pela Rede Minas, emissora afiliada que faz parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Na sequência, às 11h, será apresentado o programa Canto & Sabor do Brasil, produção original da TV Brasil que combina culinária e bom papo. Na cozinha de uma fazenda colonial, convidados degustam pratos da gastronomia regional e conversam sobre música nacional e sertaneja.

O apresentador Paulinho del Ribeiro recebe artistas para provar a gastronomia caipira com receitas que ele mesmo prepara durante o encontro. Conversa informal, causos, poemas e a riqueza do folclore brasileiro se misturam ao rico repertório da atração semanal.

Logo após, ao meio-dia, a música segue com o programa Samba na Gamboa, com Diogo Nogueira que conta com a participação de nomes consagrados da cena artística e talentos das novas gerações para cantar sucessos de várias vertentes.

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Os programas estão no TV Brasil Play, pelo site ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV.

Serviço

Sabor & Afeto – domingo, dia 12/6, às 10h30.

