Caminhos da Reportagem mostra as belezas de Alter do Chão, no Pará

Caminhos da Reportagem desembarca em Alter do Chão, um vilarejo banhado pelas águas transparentes do rio Tapajós. Para chegar ao destino, de praias cristalinas no meio da Amazônia, é preciso percorrer 38 km pela estrada que liga Santarém ao vilarejo, no oeste do Pará. A comunidade tem hoje pouco mais de 6 mil habitantes.

Lá a paisagem se transforma durante o ano. Em julho, por exemplo, quando a equipe de reportagem visitou a região, as águas do Tapajós ainda estavam altas e várias praias, submersas. Como explica a professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, na região há o período chuvoso e o período de estiagem. “Então nós temos o período em que as águas sobem, depois em que as águas descem, um período mais seco e depois novamente passa a encher”.

Quando as praias ainda estão submersas, o passeio pela Floresta Encantada atrai turistas e moradores. Nossa equipe fez o passeio guiados pelo seu Itaguari. A chamada Floresta Encantada é formada por um igapó, uma área inundada pelas chuvas típicas da Amazônia. Fomos também à Serra da Piraoca, ou Serra do Cruzeiro, um dos pontos mais altos de Alter do Chão, acompanhados dos jornalistas Fábio Barbosa e Reginaldo Balieiro, criadores do projeto Caminhos da Floresta.

A Floresta Nacional do Tapajós, a Flona, é outro atrativo turístico da região. Nossa equipe percorreu cerca de 7 km de caminhada até chegar à samaúma gigante, conhecida como a mãe da Amazônia, a Vovózona. A árvore tem mais de 1.100 anos. Quem acompanhou a equipe neste passeio foi o guia Raimundo Vasconcelos, que vive na comunidade. Na unidade de conservação da Flona residem 1.050 famílias e cerca de 4 mil moradores.

Ronete Costa tem uma pousada em Alter do Chão. Ela voltou à cidade natal, Santarém, depois de 12 anos vivendo em Altamira. Ronete se diz suspeita para falar, mas acredita que os moradores do Tapajós são um povo muito aconchegante. E defende que o próprio paraense precisa descobrir mais as belezas do vilarejo, pois às vezes vai muito ao Sul e ao Nordeste do país e quando chega a Alter se dá conta de que tem tudo isso tão perto e não valoriza. “Você vê o pessoal de fora, o estrangeiro como a gente fala aqui, ele defende muito mais a Amazônia do que nós mesmos que somos aqui da Amazônia. Então a gente precisa conhecer mais para poder defender”, afirma.

O chef de cozinha Saulo Jennings foi considerado o melhor chef da região norte do país e trabalha com produtos típicos do Pará. Nossa equipe esteve no restaurante de Saulo, onde ele explicou que busca valorizar não apenas a comida paraense, mas também a história e a cultura local. “Toda vez que eu abro a minha janela e olho para o Tapajós, me dá força, me recarrega as baterias para continuar o meu trabalho, para continuar levando o nome de toda minha região para o Brasil conhecer”.

O Caminhos da Reportagem vai ao ar neste domingo às 22h na TV Brasil.