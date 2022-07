Mais 11 cartórios do Rio de Janeiro emitem CNH

Mais 11 cartórios de registro civil do estado do Rio de Janeiro passaram a emitir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Agora são, no total, 27 cartórios espalhados pelo estado aptos a realizar o serviço. A ampliação das opções de atendimento ao público é para dar conta da demanda reprimida em razão da pandemia.

Os serviços disponíveis nos cartórios são emissão da primeira e segunda via do documento, renovação, alteração de dados e de categoria da CNH. Os cartórios cobram taxa adicional de R$ 44,30 pelo serviço.

Para o atendimento, não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao cartório com carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e de pagamento do Documento Único de Arrecadação (Duda). O Duda deve ser pago no Bradesco e a emissão do boleto é feita pela página da instituição bancária.

No começo deste mês, o Detran-RJ já tinha disponibilizado a opção de solicitar a renovação sem a necessidade de agendamento prévio. O pedido pode ser feito pela internet, no Posto Digital.

A emissão de CNH em cartórios é resultado de convênio entre o Detran-RJ e a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro (Arpen-RJ). Na primeira etapa do acordo, a meta é que 33 unidades passem a emitir o documento.

Além da CNH, os cartórios também estão habilitados para emitir segunda via da carteira de identidade.

A lista de cartórios que oferecem o serviço pode ser consultada na página do Detran-RJ.

* Estagiária sob supervisão de Mario Toledo