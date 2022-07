Prefeitura inicia trabalhos para demolição de prédio incendiado

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras de São Paulo (Siurb) iniciou no sábado (16) a operação para a demolição do Edifício Comércio e Indústria, na região central da capital. O prédio foi atingido por um incêndio no domingo (10), que só foi controlado mais de 60 horas depois. Segundo a prefeitura, a área da frente do prédio foi isolada e, no final de semana, também foi concluída a montagem do canteiro de obras na Rua Barão de Duprat.

O material que será utilizado na obra de demolição já foi entregue, como compressores, geradores, caçambas, andaimes e escadas. A área, localizada entre os números 70 e 102 da Rua Abdo Schahin, permanece interditada, liberada apenas para os trabalhos de limpeza e retirada dos materiais queimados durante o incêndio.

“O plano de trabalho para a demolição do edifício está em fase de elaboração. Por se tratar de uma ação emergencial, os prazos e valores investidos serão determinados no decorrer das obras. Importante destacar que todos os serviços executados no contrato seguem a Tabela de Custos da Siurb [elaborada em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe]”, informou a prefeitura.

Segundo a prefeitura, o trabalho acontece 7 dias por semana, sempre das 7h às 17h. Nessa primeira etapa, 20 operários realizam atividades no local. A administração municipal disse que trabalha para liberar a área no menor tempo possível, prezando sempre pela segurança dos pedestres, comerciantes e dos operários que executam os serviços. A estimativa de prazo para conclusão não foi informada.

O plano de trabalho para a demolição do prédio está em fase de elaboração. Após a limpeza do local, com a retirada de todo o material que restou do incêndio e escoramento de todos os andares, equipes técnicas poderão analisar in loco o estado dos elementos estruturais (vigas, pilares e lajes). A partir da análise dos dados coletados será definido o cronograma da demolição.