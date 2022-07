Procon-RJ promove mutirão para negociação de dívidas

Quem tem dívidas com bancos, empresas de telefonia, de TV a cabo, internet e não está com as contas de luz ou gás em dia, terá a oportunidade de renegociar ou mesmo quitar os valores devidos com condições especiais. A partir de amanhã (18) começa, no Rio de Janeiro, o Mutirão Procon 2022 de Negociação de Débitos.

O evento será presencial, na sede do Procon-RJ, e vai até o dia 5 de agosto. As pessoas interessadas deverão ir até a sede do Procon-RJ, que fica na Avenida Rio Branco, 25 no quinto andar, no Centro da cidade do Rio de Janeiro. A distribuição de senhas será das 10h às 14h. Será preciso levar documentações pessoais e de vínculo com a empresa com a qual se está em dívida.

A cada semana o consumidor terá a chance de negociar com um tipo de segmento. É preciso estar atento ao calendário:

Primeira semana, entre 18 e 22 de julho: Instituições Financeiras. Bancos já confirmados são Bradesco, Santander, Itaú, BMG, Caixa e Banco do Brasil.

Segunda semana, entre 25 e 29 de julho: Concessionárias de Serviços Públicos. Empresas já confirmadas são Naturgy, Light, Iguá, Cedae, Zona Oeste, Enel, Grupo Águas do Brasil (Juturnaiba e Niterói) e Águas do Rio.

Terceira semana, entre 1º e 5 de agosto: Empresas de telecomunicações (telefonia, TV a cabo, Internet). Empresas já confirmadas são Oi, Claro e Tim.