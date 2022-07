Protesto de motoristas de ônibus afeta 29 linhas no Campo Limpo

Um ato realizado hoje (7) por motoristas de ônibus em frente ao Terminal Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, afetou operações de 29 linhas, informou a SPTrans. O protesto, que ocorreu entre as 5h40 e as 8h05, foi feito contra a demissão de 16 funcionários da empresa Transpass que aderiram à greve realizada na última semana. O terminal já foi liberado e as operações voltaram ao normal.

De acordo com o presidente em exercício do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindimotoristas), Valmir Santana da Paz, conhecido como Sorriso, as demissões são injustas, e a entidade não aceita nenhum tipo de retaliação à categoria. “Já intermediamos e conseguimos reverter dez demissões, mas ainda há seis profissionais injustiçados”, afirmou.

Em nota, a SPTrans disse que foi surpreendida pelo ato e que os técnicos do órgão estão na região para monitorar a operação do transporte público.