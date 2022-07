Rio doa parte da estrutura da Arena do Futuro para a Portuguesa

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou hoje (8) a doação de parte das estruturas das arquibancadas e da cobertura da Arena do Futuro para a Associação Atlética Portuguesa, da Ilha do Governador, na zona norte da cidade. A arena foi palco das partidas de handebol e goalball dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

O clube vai receber a estrutura metálica, a cobertura e o telhado da arena, que serão usados para aumentar a capacidade de público do estádio de 5 mil para 16 mil lugares. A obra tem previsão de durar até um ano e será custeada pelo clube.

“Estou muito feliz de entregar mais esse legado olímpico. Construímos arenas mais baratas e simples que pudessem ser desmontadas depois. Já estão virando quatro escolas municipais na zona oeste da cidade com o que tinha nas arenas e agora sendo utilizadas para essas arquibancadas”, disse Paes.

As obras para desmontar a Arena do Futuro, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, começaram em março. Durante a Rio 2016, o local, com capacidade para 12 mil pessoas, abrigou as disputas de handebol da Olimpíada e de goalball, da Paralimpíada.



A primeira etapa da obra prevê a retirada do material que será reaproveitado na construção de quatro escolas, com dez salas de aula e capacidade para 245 alunos, cada uma.