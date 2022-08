EBC se consolida como líder de ranking de desempenho de custos

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) foi premiada nesta quinta-feira (25) pelo primeiro lugar no ranking de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos, na categoria Empresas Estatais Dependentes. Esta é a terceira vez consecutiva que a empresa alcança a liderança na premiação entre órgãos públicos.

“Ao consolidar-se como líder do ranking, a EBC confirma o aprimoramento da sua gestão de custos e da qualidade dos gastos. A transparência das informações e a consistência na gestão e na governança garantiram à empresa sua posição atual de referência para o setor público”, destaca o presidente da EBC, Glen Valente.

Neste ano, a empresa recebeu a nota 8,318, superando os 7,394 obtidos na edição passada. Em segundo lugar ficou a Valec (Valec Engenharia, Construções e Ferrovias), com 7,352, e, em terceiro, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), com 6,420 pontos. Com o primeiro lugar no ranking, a EBC saiu na frente de outras 18 empresas públicas.

O resultado do Desempenho na Qualidade da Informação de Custos foi divulgado em maio no Relatório Foco em Custos (RFC) da Secretaria do Tesouro Nacional. Elaborado a partir de indicadores que medem a qualidade da informação de custos, o levantamento considera critérios como regularidade, dispersão, personalização e economicidade.

Durante o encontro de anúncio da premiação, o diretor de Administração, Finanças e Pessoas da EBC, Márcio Kazuaki, ressaltou que o reconhecimento, pelo terceiro ano consecutivo, não é apenas motivo de orgulho, mas um desafio para a empresa manter o patamar de excelência da gestão de custos.

“A liderança da EBC entre as empresas públicas tem tudo a ver com nossos resultados recentes. Nos últimos quatro anos, passamos de uma posição discreta entre os veículos de comunicação do país para um papel de relevância, com visibilidade. A TV Brasil, por exemplo, saltou para a quinta posição no ranking de audiência do Kantar Ibope Media, consolidando-se à frente, inclusive, de redes privadas de televisão. Produzimos conteúdos e informações relevantes, de qualidade, confiáveis e úteis ao cidadão brasileiro, seja na tv, na Agência Brasil, nas rádios, ou nas redes sociais. Isso só foi possível a partir da gestão adequada dos gastos. A aferição e a apropriação adequada dos custos é hoje uma ferramenta gerencial poderosa no âmbito da EBC, em todos os processos decisórios”, afirmou Kazuaki.

O Relatório Foco em Custos é parte do esforço do Tesouro Nacional de oferecer à sociedade instrumentos de transparência acerca da utilização dos recursos públicos, além de fomentar entre os gestores governamentais o uso da informação de custos de forma alinhada às melhores práticas de governança pública. A publicação apresenta uma visão geral dos custos do governo federal, assim como rankings de desempenho sobre a qualidade da informação de custos.