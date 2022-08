Prefeitura lança edital para desfile de 7 de Setembro no centro do Rio

A prefeitura do Rio de Janeiro publicou edital de licitação para empresas interessadas em prestar serviços de instalação de estruturas tubulares e de sonorização para o desfile do Sete de Setembro, na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense, onde é tradicionalmente realizado.

“A Prefeitura do Rio informa que, até o momento, não recebeu nenhum pedido de alteração do local do desfile de 7 de setembro e, por isso, segue com o trabalho de apoio logístico para que o evento ocorra em seu local tradicional, a Avenida Presidente Vargas”, disse, em nota.

O pregão eletrônico tem valor estimado de R$ 318 mil. A abertura da licitação será no dia 15 de agosto, às 11h, pelo site.