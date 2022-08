Rio de Janeiro retoma serviços do IPTU após ataque de hacker

A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro retomou hoje (31), no formato online, os serviços do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que estavam indisponíveis para a população desde o ataque hacker ao Datacenter da gestão municipal, no dia 15 deste mês. O atendimento será feito no site da prefeitura para os serviços referentes ao IPTU 2022, IPTU 2021 e anteriores e notificação de lançamento e guias ordinárias.

De acordo com a Secretaria de Fazenda do município, os demais serviços de IPTU, incluindo a emissão da Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica, serão realizados de forma presencial, na sede da prefeitura carioca, situada na Rua Afonso Cavalcanti, 455, térreo, na Cidade Nova, prédio anexo, no horário das 9h às 16h, e nos postos de atendimento localizados em shoppings da cidade, das 10h às 18h.

Além do IPTU, já foram retomados pela prefeitura os serviços de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e de Imposto Sobre Serviços (ISS). As orientações sobre o atendimento de cada tributo estão disponíveis no site. Continua fora do ar ainda a Certidão de Visto Fiscal, documento necessário para abertura do processo de Habite-se.

A Secretaria esclareceu que o site da prefeitura segue funcionando como plataforma de informações aos cariocas e só deixará de fazer esse serviço quando todo o portal estiver normalizado. Os perfis do município em redes sociais também estão à disposição da população, porque não foram atingidos pelo ataque hacker.

A prefeitura reitera que os servidores da Empresa Municipal de Tecnologia (IplanRio) permanecem trabalhando 24 horas para recuperar totalmente o sistema, com a maior rapidez possível.

O Serviço de Atendimento ao Contribuinte (SAC) da Secretaria de Fazenda e Planejamento funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, nos shoppings Barra Shopping, localizado na Avenida das Américas, 4.666 na Barra da Tijuca – Entrada A - salas 215 /216; West Shopping, na Estrada do Mendanha, 555 em Campo Grande – Loja 282; Norte Shopping na Avenida Dom Helder Câmara, 5474 – Loja 3021 e em Cachambi – Cobertura – Vida Center.