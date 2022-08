TV Brasil se mantém como 5ª emissora mais assistida do ano

Em campanha contínua de dedicação e esforço para aumentar a qualidade de conteúdos e da programação, a TV Brasil - emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - chegou à 5ª colocação no resultado anual de audiência das emissoras brasileiras, informou hoje (1º) a Kantar IBOPE Media.

Ao todo, mais de 35 milhões de pessoas já se conectaram à TV Brasil e afiliadas nos 15 mercados mensurados regularmente pela Kantar IBOPE Media, apenas em 2022.

No último sábado, dia 30 de julho, a faixa de documentários da TV Brasil chegou a ocupar a segunda posição e alcançou quase 4 pontos de audiência no Distrito Federal. No mercado de São Paulo, o canal detém o quinto melhor sábado, onde contou com audiência de mais de 2 milhões de telespectadores únicos nos sábados de julho. No Rio de Janeiro, a TV Brasil ficou em quarto lugar na média entre 12h e 00h.

Além de documentários, clássicos do cinema brasileiro e diversas produções culturais e educativas, a faixa infantil da TV Brasil oferece programação segura e de qualidade para os telespectadores mirins. Dentre os destaques, Detetives do Prédio Azul (D.P.A); Os Vizinhos Piratas; Mighty Mike; Tem Criança na Cozinha e Eu Sou um Gênio.

Fonte: Kantar IBOPE Meda | InstarAnalytics | RM- Completo, SP, RJ e DF | 06h - 30h | Rat% Dom Cov #Ind | 01/01 a 31/07.