Aniversário da Nacional do Rio é celebrado com programação especial

Reconhecida como referência de programação plural e popular, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro comemora 86 anos hoje (12). Além de spots e chamadas em homenagem à data, veiculados durante o mês de setembro, atrações especiais vão pontuar as transmissões diárias da emissora pública.

Presente na memória afetiva da população como "a mais querida do Brasil", a emissora tem data comemorativa nesta segunda. A celebração está garantida pela manhã, às 10h, com o Revista Rio, apresentado por Dylan Araújo e Raquel Júnia.

A produção promove o encontro de duas gerações da música brasileira que fizeram parte de diversos momentos da emissora: Áurea Martins, ex-integrante da equipe da Nacional, e Nilze Carvalho, que desde criança acompanhava o pai, o trompetista Cristiano Ricardo, nos programas radiofônicos.

Ainda como parte das celebrações de aniversário da emissora que conquistou os brasileiros na década de 1930 e marcou a Era de Ouro do Rádio, o Musishow especial vai ao ar às 22h. Durante a atração, Cirilo Reis conversa ao vivo com o compositor Carlos Colla.

#VemOuvir

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela da Rádio Nacional. As faixas musicais da programação trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, a Nacional está no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também marca presença no Spotify com o perfil Rádio Nacional. Os fãs podem ouvir novas playlists com os conteúdos dos programas da emissora. A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. Os locutores buscam essa integração durante a programação da Nacional.

Transmissões em rede

A consolidação da rede da Rádio Nacional é uma das realizações que marcam os últimos anos. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em 2021, presença em outras quatro capitais brasileiras, na chamada banda estendida.

A Nacional está em FM 87,1 MHz, no Rio de Janeiro, que se mantém ainda no AM, e na mesma sintonia em São Paulo e no Recife. A rádio também marca presença no dial FM 93,7 MHz em São Luís. Os conteúdos entram no ar em rede e a EBC pretende ampliar o alcance com a expansão para outras capitais.

Serviço

Programação especial 86 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro:

Revista Rio - segunda-feira, dia 12/09, às 10h, na Rádio Nacional

Sintonia Nacional - segunda-feira, dia 12/09, às 14h, na Rádio Nacional

Musishow - segunda-feira, dia 12/09, às 22h, na Rádio Nacional

Clique e acesse a Rádio Nacional na internet e nas redes sociais:

Site

Instagram

Spotify

YouTube

Facebook

Twitter

WhatsApp – (61) 99674-1536

Como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

São Luís: FM 93,7 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS