Diabetes é tema do Sem Censura desta segunda

O programa Sem Censura, da TV Brasil, apresenta hoje (26) bate-papo sobre as perspectivas para o tratamento da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 no Brasil. Com mediação da jornalista Marina Machado, o médico endocrinologista Márcio Dytz e as debatedoras convidadas discutem o tema.

Aproximadamente 17 milhões de brasileiros têm diabetes - uma doença silenciosa que, se não tratada corretamente, pode trazer graves consequências para o paciente, podendo até levar à morte. Mudanças em hábitos alimentares, a prática adequada de exercícios e, quando necessário, o uso de medicamentos apropriados, permitem que o indivíduo acometido pela doença tenha vida regular.

Márcio Garrison Dytz nasceu em Brasília, em 21 de abril de 1982. Cursou medicina na Universidade de Brasília (UnB) e, após a graduação, seguiu os estudos no Rio de Janeiro. Realizou as residências de Clínica Médica e Endocrinologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Doutor em endocrinologia, Dytz é professor titular da Faculdade de Medicina do UniCEUB e diretor médico do Instituto de Diabetes e Endocrinologia de Brasília (Ideb). Exerceu a profissão no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto Estadual de Endocrinologia, no Rio de Janeiro, e atuou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional DF no biênio 2019/2020.

