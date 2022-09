Exposição no Itamaraty retrata os 200 anos da diplomacia brasileira 

Até o dia 15 de novembro, o Palácio Itamaraty, em Brasília, apresenta a exposição Brasil 200 anos — Percursos da Diplomacia Brasileira, em homenagem ao Bicentenário da Independência do país.

Por meio de 54 painéis com 4,4 m², além de fotos de documentos raros, incluindo mapas antigos e publicações do acervo do conjunto do Itamaraty no Rio de Janeiro, a mostra conta a história do país pela diplomacia durante 200 anos desde a proclamação da Independência por Dom Pedro I.

Organizada pela Fundação Alexandre Gusmão (Fenag), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), outro destaque da exposição são as imagens inéditas, de momentos e personagens marcantes nessa trajetória.

A exposição está aberta todos os dias, das 9h às 18h.

Quem não puder visitar a mostra em Brasília pode conhecer a exposição virtualmente.