PF faz operação para combater tráfico internacional de cocaína

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã de hoje (15) uma operação contra o tráfico internacional de drogas no Porto de Santos, no litoral paulista.

A Operação Pedra Bruta é consequência de sete prisões ocorridas em março do ano passado em um dos terminais do Porto de Santos, após tentativa de embarcar mais de uma tonelada de cocaína em um contêiner que seguiria para o exterior.

Segundo a PF, durante as investigações foram identificados funcionários do terminal que estariam envolvidos com o esquema criminoso. O responsável pelo esquema, de acordo com o órgão, já se encontra preso preventivamente pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de lavagem de dinheiro.

A operação de hoje foi para cumprir três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal.

Durante as buscas, um dos investigados foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.