Sem Censura recebe nesta segunda o ex-jogador de futebol Müller

O futebol está em pauta no programa Sem Censura desta segunda-feira (12), com a presença do comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Müller. No bate-papo com a jornalista Marina Machado ele faz um balanço da trajetória e lembra momentos-chave da carreira. O atual momento do futebol brasileiro também é tema da conversa.

Luís Antônio Corrêa da Costa, o Müller, nasceu em 1966 na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chegou ao São Paulo Futebol Clube em 1984, onde integrou o quinteto de craques conhecido como Menudos do Morumbi, ao lado de Silas, Sydney, Pita e Careca. O nome é uma referência ao grupo musical que fez sucesso na época.

No São Paulo conquistou o Campeonato Paulista em 1985 e 1987 e o Brasileiro de 1986. Em 1988 atuou pelo Torino da Itália e se tornou ídolo em Turim. De volta ao São Paulo de Telê Santana, Müller ganhou o bicampeonato paulista 1991/1992 e o brasileiro de 1991. Sagrou-se também bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1992/1993. Na final, contra o Barcelona em 1992, fez uma jogada espetacular que terminou com o gol de Raí. Em 1993, contra o poderoso Milan, Müller fez o gol da vitória por 3 a 2.

Em 1995, teve breve passagem pelo time japonês Kashiwa Reysol. De volta ao Brasil, integrou o time do Palmeiras em 1996 e conquistou o Campeonato Paulista. Pelo Cruzeiro, venceu a Recopa Sul-Americana de 1998 (disputada em 1999), a Copa do Brasil em 2000 e a Copa Sul-Minas em 2001. No mesmo ano, foi campeão paulista e chegou à final da Copa do Brasil pelo Corinthians.

Müller integrou a Seleção Brasileira e brilhou com a camisa verde e amarela. O jogador participou de três copas do Mundo - a de 1986, 1990 e a de 1994, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial.

Como treinador, comandou o Grêmio Maringá, Sinop, Imbituba e Blumenau Esporte Clube. Em 2015, jogou pelo Fernandópolis aos 49 anos de idade. Atualmente, Müller é comentarista da TV Gazeta, depois de ter passado pela TV Record, Band e Sportv.

Márcio Gontijo, jornalista da Band TV, e Fernando Camargo, jornalista e locutor, também participam do programa como debatedores convidados.

