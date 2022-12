Cabo de alta tensão deixa três mortos em Ceilândia, no DF

Em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros do centro de Brasília, dois adolescentes de 14 anos e uma criança de 5 anos, da mesma família, morreram após serem atingidos por um fio de alta tensão na noite dessa sexta-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia bastante no momento em que um cabo de alta tensão caiu, atingindo as três vítimas e um carro que passava pelo local.

O motorista do veículo chegou a descer na intenção de ajudar as vítimas, mas também foi atingido por um choque elétrico. Apesar do susto, ele não perdeu a consciência e conseguiu se afastar do ponto de risco, foi avaliado em um hospital e passa bem.

A Neoenergia foi acionada. Depois de desligar a energia do cabeamento que havia caído sobre as pessoas, os bombeiros iniciaram as manobras de reanimação no adolescente, sem sucesso.

As outras duas vítimas, uma adolescente e a criança – que eram irmãs – também receberam atendimento, mas estavam inconscientes, sem sinais vitais e com ferimentos graves. As mortes foram declaradas imediatamente. A Companhia de Energia lamentou o acidente e disse que apura as causas.