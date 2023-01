Audiência da TV Brasil durante cerimônia de posse supera 3 pontos

A TV Brasil alcançou picos de mais de 3 pontos com a transmissão da Cerimônia de Posse do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Distrito Federal (DF), em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O dia 1º de janeiro foi marcado pela posse do novo presidente e a TV Brasil e os veículos da EBC mais uma vez se fizeram presentes. Com mais de 8 horas de transmissão, o evento chegou a alcançar a terceira posição e picos de mais de 3 pontos de audiência.

A TV Brasil coordenou o pool de emissoras que exibiram todos os detalhes da solenidade: o juramento à Constituição no Congresso Nacional, os discursos do novo Presidente da República e a posse dos novos ministros de estado no Palácio do Planalto.

Nas praças de São Paulo, Rio de Janeiro e DF, a cobertura do evento alcançou mais de 1,7 milhão de pessoas, chegando a contar com mais de 350 mil pessoas simultaneamente, considerando apenas os telespectadores dessas três cidades. O evento também contou com a exibição pela Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) que conta hoje com mais de 62 emissoras entre filiais e afiliadas.

Nas redes sociais, a cobertura do evento gerou engajamento (Buzz). Ao todo, foram 20 publicações no Youtube, Facebook, Twitter e Instagram que geraram mais de 150 mil interações e quase 160 mil visualizações dos vídeos, números que ainda crescem.

Os dados sobre as transmissões de TV são do instituto Kantar Ibope Media. Já os dados sobre o engajamento em redes sociais são do Buzzmonitor e Studio (YouTube).