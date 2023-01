Dia de São Sebastião é comemorado no Rio com desfile de blocos

Hoje (20), dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, é feriado municipal, e a folia toma conta do centro da cidade, com o desfile de 52 blocos de carnaval.

Divulgada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, a lista oficial de blocos e desfiles do carnaval de rua de 2023 conta com 402 blocos, em 445 desfiles espalhados por toda cidade.

A Prefeitura do Rio de Janeiro colocará à disposição 220 ambulâncias e oito postos médicos, que serão operados pela Secretaria Municipal de Saúde, a partir de hoje, data do início oficial dos desfiles.

Os foliões vão contar ainda com 34 mil estações de banheiros, sendo 10% destinados para portadores de deficiência, entre containeres e banheiros químicos, todos posicionados por onde passarão os blocos.

O Bloco da Alegria, primeiro bloco do pré-carnaval, faz a entrega das faixas da corte hoje. A folia continua amanhã (21) com o Bloco das Divas, que se apresenta no centro, e o bloco Nem Muda Nem Sai de Cima anima a Tijuca. No domingo (22), os foliões poderão curtir, na zona sul, o Pega Rex, em Ipanema, a Banda Saens Peña, na Tijuca, e o Xodó da Piedade, em Piedade, animam a folia.

Programação

20 de janeiro - Dia de São Sebastião – sexta-feira

BLOCO DA ALEGRIA (Entrega das Faixas da Corte)

Onde: Rua dos Inválidos, 3, Centro

Concentração: 16h

BLOCO CARNAVALESCO NEM MUDA NEM SAI DE CIMA

Onde: Avenida Maracanã com Rua Garibaldi, Tijuca

Concentração: 16h

Início: 17h

BLOCO DAS DIVAS

Onde: Centro

Concentração: 18h

Início: 20h

22 de Janeiro – Domingo

PEGA REX

Local: Ipanema

Concentração: 15h

Início: 16h

BLOCO CARNAVALESCO XODÓ DA PIEDADE

Local: Piedade

Concentração: 14h

Início: 16h

BANDA DA SAENS PEÑA

Local: Tijuca

Concentração: 14h

Início: 14h