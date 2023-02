Acadêmicos do Baixo Augusta faz último ensaio em São Paulo

O Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, um dos maiores do carnaval da capital paulista, realiza hoje (5) o último ensaio antes de ganhar as ruas, no próximo domingo (12). A preparação acontece no Galpão Armazém do Campo, localizado no bairro de Campos Elíseos. O Armazém do Campo é uma rede de comércio de produtos da reforma agrária popular, criado, há sete anos, pelo Movimento Sem Terra, e o galpão abriga atividades políticas e culturais.

O ensaio foi o terceiro do bloco, que conta com nomes como Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do grupo, ao lado de André Frateschi. Este ano, o bloco joga no centro da roda a canção "Atentos e fortes", que surge a partir de um trecho da música "Divino, maravilhoso", de Gal Costa. A proposta do Acadêmicos da Baixa Augusta faz referência à necessidade de se organizar, em coletivo, para fazer frente ao golpismo e seguir em defesa da cultura democrática, da cultura, da paz e da diversidade em suas inúmeras formas.

O bloco tem, atualmente, a atriz Alessandra Negrini como rainha, o escritor Marcelo Rubens Paiva como porta-estandarte e a cantora Tulipa Ruiz como madrinha. Para o esquenta do cortejo, os organizadores estimaram um público de 12 mil pessoas.

A maioria dos foliões eram jovens, mas o gosto pelo carnaval não ficou restrito a nenhuma faixa etária. Exemplo disso foi a aposentada Iraci Palheta, de 83 anos, que, como todo ano, saiu da missa para celebrar a festa popular - desta vez no galpão. "O carnaval é animado, é descontraído", disse à Agência Brasil.

O cortejo do próximo domingo deve partir às 14h, da Rua da Consolação, próximo ao cruzamento com a Avenida Paulista. Gratuito, o desfile terá como convidado de honra o grupo Olodum, que, pela primeira vez, fará uma apresentação completa em um bloco no carnaval de São Paulo. As cantoras Marina Sena, Tulipa Ruiz e Céu farão homenagens a Gal Costa, falecida em 9 de novembro de 2022.