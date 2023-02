SPTrans disponibiliza duas linhas especiais para desfiles no Anhembi

O público que irá acompanhar os desfiles das escolas, no Sambódromo do Anhembi, entre os dias 11 e 25 de fevereiro, vai contar com duas linhas de ônibus para chegar ao local. As linhas especiais vão partir das estações Tietê e Barra Funda do metrô, segundo informou a SPTrans, companhia responsável pela gestão do transporte público na capital paulista.

O desembarque dos passageiros será feito no Portão 1. A tarifa, de R$ 4,40, poderá ser paga em dinheiro ou Bilhete Único.

No dia 11 de fevereiro, começam os desfiles das primeiras escolas do chamado Grupo de Acesso, às 20h. A segunda parte do grupo desfila no dia 19 de fevereiro.

Já as escolas do Grupo Especial desfilam nos dias 17 e 18 de fevereiro. As campeãs voltam ao sambódromo no dia 25.

Veja os itinerários das linhas especiais:

Linha 179A/10 Metrô Tietê – Anhembi

A linha irá operar todos os dias (11, 17, 18, 19, 20 e 25 de fevereiro)

Sentido Único: Av. Cruzeiro do Sul, Rua Mal. Odylio Denys, Rua Força Pública, Av. Cruzeiro do Sul, Rua Santa Eulália, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Retorno ao portão 1 do Anhembi, Desembarque no portão 1, Av. Olavo Fontoura, Praça Campo de Bagatelle, Rua Paineira do Campo, Rua Voluntários da Pátria, Rua Pe. Idelfonso, Av. Cruzeiro do Sul.

Embarque sentido bairro: Av. Cruzeiro do Sul, 1777

Embarque sentido Centro: Av. Olavo Fontoura (baia após o portão 1)

Linha 879A/10 Metrô Barra Funda – Anhembi

A linha irá operar somente nos dias 17 e 18 de fevereiro

Ida: Av. Auro Soares de Moura Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul), retorno, Av. Auro Soares de Moura Andrade, Av. Pacaembu, Av. Dr. Abraão Ribeiro, Rua Baronesa de Porto Carreiro, Av. Rudge, Ponte da Casa Verde, Av. Braz Leme, Av. Santos Dumont, Praça Campo de Bagatelle, Av. Olavo Fontoura, Desembarque Portão 1.

Volta: Av. Olavo Fontoura, Portão 1, Praça Campo de Bagatelle, Av. Santos Dumont, Av. Braz Leme, Ponte da Casa Verde, Av. Dr. Abraão Ribeiro, acesso, Av. Auro Soares de Moura Andrade (Metrô Barra Funda – Lado Sul).