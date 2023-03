Com seca, 12 cidades gaúchas vão receber socorro de R$ 2,2 milhões

Mais de R$ 3,5 milhões serão transferidos para 16 cidades afetadas por desastres naturais, sendo a maioria no estado do Rio Grande do Sul que enfrenta período de estiagem. No total, 12 cidades gaúchas irão receber aproximadamente R$ 2,2 milhões para compra de cestas básicas, reservatórios de água, caixas de água, combustível e aluguel de caminhão-pipa.

No início da semana, o governo federal já havia autorizado repasse de quase R$ 3 milhões para outras dez cidades do estado, também afetadas pela seca. Em fevereiro, uma comitiva de ministros do governo federal visitou a cidade de Hulha Negra, na fronteira com o Uruguai. A região é uma das mais castigadas pela estiagem que afeta o estado pelo terceiro ano seguido e que impacta a produção agropecuária.

Os recursos autorizados nesta quarta-feira (8) irão atender também cidades de Minas Gerais e Santa Catarina, para restabelecimento de aterro e proteção de rua, respectivamente.

De acordo com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mais de R$ 174,8 milhões já foram repassados, este ano, para ações de defesa civil em todo o Brasil.