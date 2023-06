Governo autoriza envio da Força Nacional para Mato Grosso do Sul

O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o envio da Força Nacional para o estado do Mato Grosso do Sul. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (16).

Os agentes irão atuar em operações conjuntas com a Polícia Federal nos territórios indígenas e regiões de fronteira com o Paraguai. A Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) ficará por trinta dias na região, de acordo com o planejamento e com o apoio logístico da Polícia Federal.

A medida atende à decisão judicial da 1º Vara Federal de Naviraí de proteção preventiva de posse das terras indígenas do cone sul do estado e também das regiões de fronteira seca com o Paraguai. O número de agentes não foi divulgado na portaria por questões de segurança dos agentes envolvidos, mas obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da FNSP.