Incêndio em Santo André deixa um morto e seis feridos

Chega a seis o número de feridos durante incêndio ocorrido na manhã desta quinta-feira (22) em uma indústria localizada no Polo Petroquímico do Grande ABC, no município de Santo André, em São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, também há um morto. A empresa Braskem, responsável pelo local do acidente, informou que o incêndio começou por volta das 9h, em um tanque de gasolina que estava desativado para manutenção.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram atendidas pelo ambulatório da empresa com contusões, mas conscientes. A terceira vítima foi removida com queimaduras em 90% do corpo. O quarto ferido tinha queimaduras no rosto e nas vias aéreas e o quinto teve 90% do corpo queimado. A sexta e a sétima vítimas apresentavam contusão nas pernas por terem sofrido queda devido ao deslocamento de ar após explosão.

A Tenenge, responsável por cinco funcionários atingidos no incêndio, que ocorreu durante uma atividade de pintura em uma planta da Braskem, confirmou a morte de um deles, “apesar de todos os esforços realizados pela equipe médica no local e na instalação hospitalar, para onde o funcionário foi encaminhado com o apoio do Corpo de Bombeiros”.

Segundo a empresa, dois dos funcionários atingidos estão hospitalizados em unidades da região e dois tiveram ferimentos leves e foram prontamente atendidos. “A Tenenge, através de suas equipes especializadas, segue focada no apoio às vítimas, seus familiares e colaborando com os agentes públicos no local”, diz a empresa por meio de nota.

A Braskem foi procurada, mas, até o fechamento deste texto, não respondeu à reportagem.