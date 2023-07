Hoje é Dia: Dia Mundial da População e do Rock marcam a semana

A semana entre os dias 9 e 15 de julho tem duas datas que chamam atenção de públicos específicos. No dia 11 de julho comemora-se o Dia Mundial da População, uma data sugerida pelo Conselho de Governadores do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) da ONU.

A data surgiu após o "Dia dos 5 Bilhões", que ocorreu em 11 de julho de 1987, quando a população mundial alcançou a marca recorde de 5 bilhões de pessoas. O objetivo dessa data é promover a conscientização sobre questões relacionadas à população global, como planejamento familiar, saúde reprodutiva e direitos humanos. Programas como o Viva Maria e o Rádio Animada já falaram sobre a data:

Dois dias depois, em 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock. A data, especial para os amantes do ritmo, é uma homenagem ao Live Aid, evento que ocorreu nessa mesma data em 1985. No Dia Mundial do Rock, fãs de todo o mundo celebram esse gênero musical tão influente e apreciado por diversas gerações. No ano passado, o Repórter Brasil relembrou a data.

A semana também é lembrada por acontecimentos marcantes. No dia 11 de julho, um trágico acidente envolvendo um avião brasileiro em Paris completa 50 anos. A catástrofe resultou na morte de 122 pessoas, incluindo o cantor Agostinho dos Santos. A vida do cantor já foi retratada no Momento Três e do programa De Lá Pra Cá.

O dia 12 de julho é marcado pelos 25 anos da derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1998. Na ocasião, a seleção brasileira perdeu para a França por 3 a 0 em um jogo marcado pela atuação de gala de Zinedine Zidane e pela convulsão de Ronaldo Nazário antes da partida.

Por outro lado, temos uma vitória a comemorar no dia 13. Na data, celebra-se o aniversário de 55 anos da vitória da brasileira Martha Vasconcellos no Miss Universo. Sua vitória foi motivo de orgulho para o país e inspirou gerações de mulheres brasileiras a perseguir seus sonhos e alcançar sucesso em concursos de beleza internacionais.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: