Hoje é Dia: semana lembra os 50 anos do Hip Hop

A segunda semana de novembro começa com o Dia Mundial do Hip Hop (12). Neste ano, a data celebra os 50 anos da expressão cultural que nasceu nos Estados Unidos e se tornou bastante popular no Brasil.

Na quarta-feira, além do tradicional Feriado da República (15), completam-se 15 anos da anistia política ao ex-presidente João Goulart e 35 anos da criação do Estado da Palestina. Para fechar a semana, o sábado traz o Dia do Conselheiro Tutelar (18).

💽 Do gueto para o mundo

O Hip Hop surgiu no bairro do Bronx, gueto negro, caribenho e latino de Nova York, mais especificamente em uma festa organizada por Clive e Cindy Campbell, em agosto de 1973. Nela, Clive, mais conhecido por Kool Herc, inovou na discotecagem, tornando-se referência como DJ (Disk Jokey).

Aos poucos, esse evento se transformou em um marco e, em 12 de novembro de 1973, a organização não governamental Nação Zulu foi fundada. Ela sistematizou a cultura hip hop e seus quatro elementos - breaking, DJ, MC e grafite - como forma de promover a criatividade e combater a violência.

Para celebrar essa data especial, a TV Brasil exibe o episódio Hip hop - 50 anos de cultura de rua, do Caminhos da Reportagem:



Sharylaine ajudou a formar o primeiro grupo de rap feminino no Brasil - Caminhos da Reportagem /TV Brasil

🗓️ Semana com Feriado Nacional

A semana terá feriado nacional na quarta-feira (15), quando se celebra a Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889.

Nesse dia, Marechal Deodoro da Fonseca assinou o Decreto 1º, que acabava com a monarquia e implementava a República no Brasil.

A historiadora e jornalista Tati Rezende, do canal Historizando, deu uma aula sobre esse capítulo da história do Brasil no programa Rádio Animada, que vai ao ar na Rádio MEC aos domingos.

Ouça novamente:

📰 Anistia Post Mortem de Jango

Há 15 anos, no dia 15 de novembro de 2008, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça decidiu conceder anistia política ao ex-presidente João Goulart (Jango), o único presidente constitucional a morrer em exílio após ser deposto pelo golpe de 1964.

Para saber mais sobre o golpe, leia : 1° de abril: a resistência ao Golpe de 64 na Rádio Nacional”

Apesar da decisão da Comissão, a anistia somente foi publicada em março de 2009, conforme noticiou a Agência Brasil: João Goulart é declarado anistiado político, e família receberá indenização.

Em 2004, a Agência Brasil já noticiava que a viúva Maria Thereza Goulart havia entrado com pedido de anistia para ela e póstuma para o marido na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.

🗣️ Dia do Conselheiro Tutelar

O Dia Nacional do Conselheiro Tutelar foi criado pela lei nº 11.622/2007 e é celebrado a cada dia 18 de novembro. Mas afinal, qual é o papel de um conselheiro tutelar?

A resposta está em reportagem da Agência Brasil sobre a missão dos Conselhos Tutelares. A Agência Brasil fez uma cobertura especial sobre as eleições que ocorreram em 1º de outubro.

Apesar de não ser obrigatória, a escolha dos novos conselheiros movimentou bastante as redes sociais e as urnas em 2023.

🗯️ Outros destaques

Na literatura, o 16 de novembro marca os 40 anos da morte da escritora mineira Janete Clair. No sábado (18), são celebrados os 70 anos de vida do escritor e quadrinista britânico Alan Moore, conhecido por suas histórias em quadrinhos (Watchmen, V de Vingança e Do Inferno etc).

Em meio à guerra instalada entre Israel e Hamas, o dia 15 de novembro marca os 35 anos da declaração da independência da Palestina. O ato foi feito pelo então líder da Organização pela Libertação da Palestina Yasser Arafat, no exílio.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: