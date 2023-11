Hoje é Dia: Dia da Língua Portuguesa e Ary Barroso são destaques

Hoje, 5 de novembro, é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Instituído no Brasil pela Lei Nº 11.310 de 12 de junho de 2006, o dia que nacionalmente celebra a língua portuguesa (existe também o Dia Mundial da Língua Portuguesa) é uma homenagem a Ruy Barbosa e foi tema do Sem Censura em 2019:

Hoje também é o Dia da Cultura e da Ciência. A data existe no Brasil desde 1970 e foi criada para reconhecer a importância da cultura e da ciência como pilares fundamentais para o desenvolvimento do país. Outras datas que celebram profissões na semana são o Dia Nacional do Médico Radiologista e o Dia Nacional do Urbanismo, comemoradas em 8 de novembro. No ano passado, o Antena MEC falou sobre a data:

Ary Barroso, Tchaikovsky e Felipão

Dentre figuras célebres, o destaque da semana fica por conta dos 120 anos de nascimento do compositor mineiro Ary Barroso. Um dos principais nomes da história do rádio no Brasil, Ary Barroso teve a biografia contada pela Rádio MEC na série especial de 100 anos de rádio no Brasil no ano passado.

Um pouco antes, no dia 6 de novembro, a morte do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky completa 130 anos. Um dos maiores nomes da história da música clássica, ele foi homenageado em diversos programas de veículos da EBC como, por exemplo, o Partituras da última semana.

Para fechar a semana, o treinador Luiz Felipe Scolari (também conhecido como Felipão) completa 75 anos. Pentacampeão mundial pela seleção brasileira de futebol em 2002, ele foi tema de uma simulação de diálogo apresentada pelo Núcleo de Dramaturgia da EBC em 2014. Na ocasião, seria apresentada uma conversa entre ele e Telê Santana.

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: