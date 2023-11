Seguro de Responsabilidade Civil é tema de audiência pública na EBC

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realiza, no dia 4 de dezembro, das 9h às 12h, audiência pública para debater o tema Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors & Offices). O evento será realizado presencialmente e também online e terá como objetivo entender o posicionamento do mercado sobre o modelo de contratação de seguro de responsabilidade civil D&O, conforme previsão no Estatuto Social da empresa e boa prática de governança corporativa.

Entre os temas que serão abordados, estão Cobertura e Execução Contratual, Exclusão de Cobertura, Limite Máximo de Garantia (LMG) e Limite Máximo de Indenização (LMI).

Os interessados podem se inscrever até as 9h do dia 4 de dezembro, pelo e-mail audienciapublica@ebc.com.br.

Após a confirmação, aqueles que forem participar presencialmente deverão comparecer na Sala de Capacitação da EBC, localizada no subsolo do edifício Venâncio 2000, em Brasília. Os que forem participar virtualmente receberão o link por e-mail.

Acesse aqui o aviso de audiência pública.

Saiba mais sobre a audiência pública.