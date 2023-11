TV Brasil transmite ao vivo neste sábado shows do Trem do Samba

Em comemoração ao Dia Nacional do Samba, a TV Brasil vai transmitir ao vivo neste sábado (2) os principais momentos do Trem do Samba, tradicional evento da agenda cultural carioca.



A partir das 18h, flashes ao vivo acompanham a saída do trem da Central do Brasil até Oswaldo Cruz, na zona norte da cidade, onde grandes nomes se revezam nos palcos e nas rodas de samba. À noite, a partir das 21h, a emissora pública transmitirá os shows de Martinho da Vila, Fabiana Cozza e Velha Guarda da Portela.

Para acompanhar a festa, a TV Brasil montou um estúdio no local, onde serão entrevistados artistas e também o público, sob o comando da apresentadora Bia Aparecida. A transmissão estará disponível ao vivo pela televisão, no YouTube e no aplicativo TV Brasil Play.

O Trem do Samba, idealizado pelo músico Marquinhos de Oswaldo Cruz, completa 28 anos em 2023. A festa é inspirada na viagem de trem que Paulo da Portela e outros sambistas faziam no início do século 20 para fugir da repressão da polícia ao gênero musical.



O público pode embarcar no trem trocando o bilhete pela doação de 1 quilo de alimento. Em 2022, mais de 4 toneladas de alimentos foram arrecadadas para o programa Mesa Brasil, do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Serviço

Trem do Samba 2023 na TV Brasil

Sábado, 2 de dezembro, com flashes ao vivo na programação a partir das 18h. Transmissão dos shows a partir das 21h.

Ao vivo e on demand

