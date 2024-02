SP tem dois desaparecidos e diversas ocorrências devido às chuvas

As chuvas que atingiram a cidade de São Paulo e região metropolitana, acompanhadas de rajadas de ventos, causaram pontos de alagamentos, transbordamento de córrego e quedas de árvores. Duas pessoas estão desaparecidas no município de Suzano.

A Defesa Civil do estado de São Paulo informou que um veículo foi arrastado para o interior de um córrego, na Estrada Antônio Jorge, e que algumas pessoas informaram que havia dois ocupantes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizam buscas no local. Em Suzano, houve 12 quedas de árvores, dois destelhamentos de moradias e três alagamentos de via.

O muro do cemitério do Araçá desabou, na Rua Monsenhor Alberto Pequeno, região do Pacaembu da capital paulista, fato que levou à interdição preventiva da via, de acordo com a Defesa Civil.

Na capital, o Corpo de Bombeiros recebeu 48 chamados para quedas de árvores, 22 para alagamentos e 8 para desabamentos, todos sem vítimas. Não houve registro de pessoa ferida, desabrigada ou desalojada.

Foram registrados pontos de alagamentos em todas as regiões da cidade, sendo 17 intransitáveis e 3 transitáveis, que já retornaram à normalidade. Houve o transbordamento do Córrego Mooca, na altura da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello com a Avenida Salim Farah Maluf.

Segundo o governo do estado, equipes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil permanecem em campo monitorando as áreas atingidas.

Previsão

Previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, aponta alta possibilidade de ocorrência de eventos decorrente das chuvas, como inundações e enxurradas, nesta quarta-feira (14), na região Metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba, com atenção para as áreas mais próximas ao litoral, como Baixada Santista e Litoral Norte.

Segundo o Cemaden, há previsão de chuvas com pancadas que poderão ser de intensidade moderada a forte e altos acumulados, contribuindo para a ocorrência de enxurradas em locais com declividade, inundações de córregos urbanos e alagamentos em áreas com drenagem deficiente.