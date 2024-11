Artistas defendem democracia no Festival Aliança Global

O Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza teve nessa quinta-feira (14) o primeiro dia de shows no G20 Social, no Rio de Janeiro.

A mensagem principal dos artistas que participaram da iniciativa abrange a defesa da democracia e o combate às desigualdades mundiais. Uma outra meta visa transformar a Praça Mauá, no Rio, em um palco de conscientização por um mundo mais justo e igualitário.

A primeira-dama Janja Lula da Silva foi a primeira a subir ao palco para abrir o evento e comparou a iniciativa com outros shows históricos no mundo que uniram arte e política.

"Em 1985, os artistas do mundo se reuniram no festival Live Aid para combater a fome na Etiópia. Em 1988, artistas se reuniram no Festival Free Mandela, pedindo a libertação do líder sul-africano. Em 2019, os artistas do Brasil se reuniram no Festival Lula Livre, pedindo a liberdade do presidente Lula. E hoje, novamente, a música e a arte se unem para combater a fome e a pobreza no mundo, no Festival Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza. E eu estou muito feliz de estarmos reunidos aqui no Rio de Janeiro para esse momento histórico", disse a primeira-dama.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi convidado ao palco para falar da importância da cidade sediar o encontro de vários artistas engajados com a bandeira contra fome e pobreza.

"O que a gente vê hoje é uma celebração, mas também é um grito de alerta para chamar a atenção para as vozes das pessoas abandonadas ou esquecidas pelos líderes, ou aquelas que não recebem a devida atenção", disse o prefeito.

Também participou da abertura do evento a ministra da Cultura, Margareth Menezes, que celebrou a liderança do país no processo de erradicação da pobreza.

"Muitas pessoas no mundo vivem na extrema pobreza, passam fome, e o presidente Lula tem essa bandeira e essa missão. E nós também queremos um mundo mais justo e sustentável. Essa aliança que se faz nesse momento do G20 é muito importante. O Brasil está entregando algo que todos os países vão tentar implementar: o combate à pobreza. E aqui temos muitos artistas brasileiros sendo pombos-correios dessa mensagem para todo o mundo", disse a ministra.

A cantora Daniela Mercury se apresentou no palco do festival. Ela defendeu a luta popular para redução da desigualdade, além da conquista de uma democracia plena.

"Hoje nós somos a sede do G20, o Brasil está na presidência, e é uma alegria receber todos os chefes de Estado desses países poderosos. Vemos tantas diferenças em um capitalismo cada vez de maior concentração de renda. O desafio é de todos os nossos povos e representantes governamentais. Mas, fundamentalmente, nas nossas democracias, nós somos o grande governo e temos que tomar conta do que queremos. Se queremos erradicar a pobreza temos que apoiar esse trabalho, lutar juntos e exigir mais e mais até que tenhamos a verdadeira igualdade e a democracia efetiva", disse Daniela Mercury.

Programação do festival

Quinta-feira (14): “Muito Obrigado Axé”

Aguidavi do Jêje

Afrocidade

Daniela Mercury

Seu Jorge

Roberto Mendes

Margareth Menezes

Mateus Aleluia

Larissa Luz

Ilessi

Diogo Nogueira

Rachel Reis

Rita Benneditto

Sexta-feira (15): "O Show Tem Que Continuar"

Zeca Pagodinho

Maria Rita

Roberta Sá

Mariene de Castro

Teresa Cristina

Marcelle Motta

Pretinho da Serrinha

Sábado (16): "Pro Dia Nascer Feliz"

Ney Matogrosso

Maria Gadú

Alceu Valença

Fafá de Belém

Jaloo

Kleber Lucas

Jovem Dionísio

Tássia Reis

Jota.Pê

Lukinhas

Xuxa