Polícia faz operação contra esquema interestadual de furtos de cabos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro faz, nesta quinta-feira (24), operação para desarticular esquema de furto de cabos. De acordo com a polícia, o grupo criminoso é especializado em furtar cabos de concessionárias de serviços públicos, como empresas de telecomunicações e de energia.

O material furtado é receptado por ferros-velhos e metalúrgicas, em esquema interestadual. Ainda segundo a Polícia Civil do Rio, a organização criminosa é altamente estruturada e pratica reiteradamente furtos de cabos metálicos em grande escala.

O dinheiro proveniente do furto e comércio ilegal dos cabos é lavado por meio de empresas reais e fictícias e de contratos simulados.

Estão sendo cumpridos 46 mandados de busca e apreensão, em endereços ligados à cúpula do grupo criminoso, no Rio e em São Paulo, incluindo residências, sete ferros-velhos e metalúrgicas. Também foi pedido o bloqueio de R$ 200 milhões e o sequestro de bens e imóveis.

Até as 8h desta quinta-feira, cinco pessoas tinham sido presas. A ação é um desdobramento da Operação Caminhos do Cobre, realizada em 2022. As investigações levaram à denúncia de 22 pessoas.

Segundo o governo fluminense, os cabos furtados eram levados para galpões e ferros-velhos em Queimados, na Baixada Fluminense; no Morro do Fallet, no centro da cidade do Rio; e no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, no Grande Rio.

Nos depósitos, os cabos eram decapados, fracionados e queimados para eliminar vestígios de origem, e revendidos a ferros-velhos e metalúrgicas no Rio de Janeiro e, principalmente, em São Paulo, com apoio de intermediadores.