Agentes do ICMBio sofrem atentados em reserva no Acre

Agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) foram alvo de atos criminosos na madrugada do domingo (15), na Reserva Extrativista Chico Mendes, no Acre.

Os atentados ocorreram em meio à Operação Suçuarana, deflagrada contra o desmatamento e a pecuária ilegal na região.

Estradas foram bloqueadas com fogo; pontes destruídas e cercas cortadas. De acordo com o ICMBio, houve também uma tentativa de incêndio no acampamento utilizado por sua equipe de fiscalização.

Tudo, segundo o instituto, de forma articulada com o objetivo de “intimidar e impedir o trabalho de combate aos ilícitos ambientais”, de forma a comprometer a continuidade da operação e garantir a impunidade de atividades ilegais no interior da Reserva Chico Mendes.



“Apesar das tentativas de obstrução, a fiscalização segue em andamento”, informou o ICMBio, ao ressaltar já ter denunciado, registrado e comunicado o caso às autoridades, incluindo órgãos de segurança pública e Ministério Público Federal.

Meios de vida e cultura

O instituto explica que a Reserva Extrativista Chico Mendes é uma unidade de conservação federal criada para assegurar os meios de vida e a cultura das populações tradicionais extrativistas, além de garantir a conservação dos recursos naturais da região.

“A expansão ilegal da pecuária dentro da reserva representa uma grave ameaça tanto para o meio ambiente quanto para os próprios moradores que dependem da floresta em pé”, informou, por meio de nota, o ICMBio.