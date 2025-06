Rodrigo Oliveira de Faria assume Diretoria de Administração da EBC

Gestor estava no Ministério da Saúde antes de assumir Diafi

Um decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicado nesta terça-feira (24) nomeou Rodrigo Oliveira de Faria como novo diretor de Administração, Finanças e Pessoas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Rodrigo Faria é formado em Ciências Jurídicas pelo Mackenzie e tem mestrado e doutorado em Direito Financeiro pela Universidade de São Paulo (USP).

O novo diretor financeiro da EBC é servidor público de carreira como analista de Planejamento e Orçamento do Governo Federal. Antes de assumir a diretoria da EBC, ocupava o cargo de diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde.

A trajetória do novo diretor inclui outros cargos na gestão pública. Foi secretário-executivo adjunto do Ministério da Justiça de 2012 a 2016; coordenador-geral do processo orçamentário da Secretaria de Orçamento Federal (SOF) de 2016 a 2020 e assessor na Presidência da República em 2023.

Vencedor, por duas vezes, do Prêmio SOF de Monografias, Faria é autor de dois livros: Emendas Parlamentares e Processo Orçamentário no Presidencialismo de Coalizão, e Controle da Administração Pública no Brasil.

Rodrigo Faria assume em substituição de Sabrina Gabeto, que esteve à frente da diretoria de 2023 até este ano.