Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de novembro de 2021

Dentro do calendário do Hoje é Dia, o mês de novembro é um dos que mais conta com feriados nacionais. O dia 2 de novembro é o dia para celebrar a memória das pessoas que nos deixaram. O chamado Dia de Finados é considerado feriado nacional no Brasil. Em 2021, o Dia de Finados cairá em uma terça-feira.

O outro feriado de abrangência nacional do mês de novembro de 2021 cai em uma segunda-feira. É o Dia da Proclamação da República. A data serve para relembrar a promulgação do Decreto I, de 15 de novembro de 1889, e o início da República no país.

Além dos dois feriados nacionais, o mês de novembro tem feriados de abrangência regional. Um deles é uma homenagem a Zumbi dos Palmares. Trata-se do Dia da Consciência Negra, data que também serve de reflexão para a população, no dia 20 de novembro. Algumas cidades (como São Paulo e todas do estado do Rio de Janeiro) consideram a data um feriado. Em 30 de novembro, é celebrado o Dia do Evangélico. No Distrito Federal, a data é considerada feriado.

Para além das folgas, novembro também tem o Dia Nacional da Ciência e Cultura Brasileira (data instituída em 1970) e o Dia Nacional da Língua Portuguesa (instituído em 2006) no dia 5 de novembro, em homenagem ao escritor brasileiro Ruy Barbosa, que nasceu em 5 de novembro de 1849 e foi um notável orador e estudioso da língua portuguesa, além do Dia da Bandeira em 19 de novembro.

Dentre os acontecimentos históricos no mês, temos os 120 anos de nascimento da escritora Cecília Meireles no dia 7 de novembro, os 275 anos de nascimento de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, no dia 12 de novembro e os 65 anos da conquista da segunda medalha de ouro de Adhemar Ferreira da Silva em Olimpíadas.

As datas são alguns dos 117 fatos históricos, datas comemorativas e feriados selecionados pelo Projeto Efemérides, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

