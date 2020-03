China registra 67 novos casos importados de covid-19

A China anunciou hoje (26) 67 novos casos de covid-19, todos oriundos do exterior, no momento em que o país está voltando à normalidade, após dois meses de paralisia, devido ao surto, que teve origem na província de Hubei.

A Comissão de Saúde da China informou que, até a meia-noite na China morreram mais seis pessoas no país devido à infeção pelo novo coronavírus, o que eleva o número de mortes para 3.287.

Quando a doença começou a atingir o resto do mundo, muitos chineses regressaram ao país, que passou a registrar centenas de casos procedentes do exterior.

Para impedir uma segunda onda de contágios, o governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China. Os voos internacionais com destino a Pequim estão sendo desviados para outras cidades, depois de um aumento contínuo de casos importados na capital chinesa.

O número de infectados confirmados na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, desde o início da pandemia, é de 81.285, entre os quais 74.051 receberam alta, após terem superado a doença.

O número de infectados "ativos" é de 3.947, entre os quais 1.235 permanecem em estado grave.

Desde o início do surto, em dezembro passado, 695.305 pessoas em contato próximo com infectados estiveram sob vigilância médica, incluindo 14.714 ainda sob observação, de acordo com dados oficiais.

No dia 12 deste mês, o governo chinês declarou que o pico das transmissões terminou no país, embora tenha lançado medidas adicionais para evitar novos surtos, diante do aumento de casos "importados".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infectou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, sendo que mais de 20 mil morreram.

Depois de surgir na China, o surto se espalhou por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar situação de pandemia.

O Continente europeu, com mais de 240 mil casos, é onde surge atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais mortes - 7.503 em 74.386 casos registrados até essa quarta-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registrando 3.434 entre 47.610 casos de infecção.

*Emissora pública de televisão de Portugal