Coreia do Sul registra 100 novos casos de coronavírus

A Coreia do Sul registrou mais 100 casos do covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de infectados no país para 9.137.

A informação foi divulgada hoje (25) em Seul. Apesar do aumento em relação ao dia anterior, em que foram detectadas 76 infecções, as autoridades de saúde indicaram um abrandamento contínuo dos casos de covid-19 em comparação com o mês anterior, quando chegaram a ser notificados mais de 900 doentes em um só dia.

Em comunicado, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (KCDC) afirmou que 50% dos novos casos são importados e que 34 foram registrados na área metropolitana de Seul.

As autoridades sul-coreanas têm manifestado preocupação com aquela área, onde se observa um pequeno número de infecções, mas em crescimento constante.

Ao mesmo tempo, o número de doentes na Região Sudeste do país, uma das áreas mais atingidas pelo covid-19, está caindo significativamente.

O KCDC afirmou que a Região Sudeste da Coreia do Sul registrou 19 novas infecções com o novo coronavírus nas últimas 24 horas.

As autoridades acrescentaram que o número de mortos no país subiu de 120 para 126.

Quarentena

A Coreia do Sul vai impor, a partir desta sexta-feira, uma quarentena de 14 dias para sul-coreanos e estrangeiros com vistos de longa duração, que cheguem ao país provenientes dos Estados Unidos (EUA).

Já os estrangeiros procedentes dos EUA para visitas de curta duração vão ser testados no aeroporto e autorizados a entrar no país se os resultados dos exames forem negativos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia do covid-19, já infectou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18 mil.