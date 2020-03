Espanha decreta quarentena por causa do coronavírus

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, declarou "estado de alarme" e decretou quarentena no país a partir deste domingo (15) e por 15 dias por causa do avanço do coronavírus.

Com a quarentena, a população tem que ficar em casa. As pessoas só podem sair para comprar comida e medicamentos, ir ao hospital ou por causa de outras urgências.

Na Espanha, há mais de 5.200 pessoas infetadas com o novo coronavírus e, por isso, medidas excepcionais foram anunciadas por meio de decreto.

As autoridades espanholas tentaram, durante quase duas semanas, políticas graduais de contenção que, entretanto, não impediram o aumento de infecções e mortes pela Covid-19.

O país é o segundo mais afetado pelo coronavírus na Europa – o primeiro é a Itália – e já registra mais de 5.700 casos confirmados e 136 mortes pela doença.

*Com informações da RTP e da Télam