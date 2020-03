IGP-M acumula 6,54% em 12 meses, diz pesquisa da FGV

Alta do índice que reajusta o aluguel foi puxada por preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo. Com a segunda prévia de março, o IGP-M acumula alta de 6,54% em 12 meses.