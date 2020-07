OMC não define chefe interino antes de escolher novo diretor-geral

A Organização Mundial do Comércio falhou em escolher um chefe interino devido a um impasse entre membros que precisarão chegar a um acordo até novembro sobre um substituto do diretor-geral, Roberto Azevêdo, informou a entidade nesta sexta-feira (31).



A insistência dos Estados Unidos (EUA) em um candidato norte-americano dificulta a escolha do novo comandante interino da organização.



O chefe interino normalmente seria um dos quatro vice-diretores-gerais, que são da China, Alemanha, Nigéria e dos Estados Unidos. A OMC informou hoje que eles permanecerão nos cargos atuais.



"O esforço original era tentar designar um diretor-geral interino entre os quatro. Isso não foi possível. Não conseguimos chegar a um consenso sobre isso", disse o porta-voz da OMC, Keith Rockwell.



"O atual diretor-geral Roberto Azevêdo disse estar decepcionado", completou.



Os membros da OMC concordaram, entretanto, que vão escolher o futuro diretor-geral primeiramente reduzindo a quantidade inicial de candidatos de oito para cinco, e depois para dois, antes de a decisão final ser tomada.



Os 164 membros da OMC serão convidados a escolher quatro candidatos preferidos na primeira rodada, de 7 a 16 de setembro.



Uma troika (um trio) de embaixadores que presidem os principais comitês da OMC determinará quais candidatos têm amplo suporte nas regiões, dos menos desenvolvidos aos países mais desenvolvidos.



O novo líder precisa ser escolhido até 7 de novembro.