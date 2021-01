Premiê italiano renuncia; presidente iniciará consultas

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, entregou sua renúncia ao presidente do país nesta terça-feira (26), abrindo caminho para consultas formais sobre como superar a crise política, anunciou o gabinete presidencial.

O presidente da Itália, Sergio Mattarella, iniciará consultas com líderes partidários na tarde de quarta-feira, informou seu gabinete em um comunicado, acrescentando que ele pediu a Conte que permaneça em caráter interino enquanto as conversas ocorrem.

Conte perdeu a maioria absoluta que tinha no Senado do país na semana passada, quando um parceiro minoritário de sua coalizão, o partido Itália Viva, liderado pelo ex-premiê Matteo Renzi, deixou a aliança por causa de uma disputa sobre a maneira que o governo lida com a pandemia de coronavírus e com a recessão econômica.